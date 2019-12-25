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Aygül kimdir? Aygül ve Osman Bey evlenecek mi?

ATV ekranlarının nefesleri kesen dizisinde her hafta olduğu gibi yine heyecan dorukta! hız kesmeden devam ediyor. Genç oyuncular ve yetenekli isimlerin bir araya geldiği oyuncu kadrosunun dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan ’ın canlandırdığı Aygül Hatun karakteri, Kuruluş Osman dizinin hakkında en çok araştırma yapılan oyuncuları listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Daha önce çeşitli dizilerde boy gösteren Buse Arslan, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı karakter ile kısa süre içerisinde popülerlik kazandı. Peki, Kuruluş Osman’da Aygül Hatunu canlandıran Buse Arslan kimdir, kaç yaşında? Aygül ve Osman Bey evlenecek mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 19:30
Kuruluş Osman Aygül kimdir? Aygül ve Osman Bey evlenecek mi?

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Buse Arslan Gönlü Osman Bey'de olan Aygül karakteri, Osman Bey'le evlendiğini hayal eden bir rolle karşımıza çıkıyor. Osman Bey'in Bala Hatun ile evlenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Aygül, dizinin önemli karakterleri arasında yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosundaki merak edilen isimlerden Buse Arslan Akdeniz'in yaşı, oyunculuk kariyeri ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Aygül karakterini canlandıran Buse Arslan kimdir?" İşte merak edilen ayrıntılar…

KURULUŞ OSMAN AYGÜL HATUN KİMDİR?

Aygül, Osman Bey ile evlenmek istiyor. Osman Bey'in Bala Hatun ile evlenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayacak olan karaktere Buse Arslan Deniz hayat veriyor.

BUSE ARSLAN AKDENİZ KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Buse Arslan Akdeniz, tiyatro bölümü bölümünü bitirmiştir. Oyunculuk bölümünde master yapan 27 yaşındaki oyuncu, Akasya Durağı'nda canlandırdığı karakter ile tanınmıştı. Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever yapımlarında çeşitli roller üstlenen Buse Arslan Akdeniz, Ateş Böceği ve Kocaman Ailem yapımlarında da bulunmuştur.

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