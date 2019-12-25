Kuruluş Osman Aygül kimdir? Aygül ve Osman Bey evlenecek mi?

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Buse Arslan Gönlü Osman Bey'de olan Aygül karakteri, Osman Bey'le evlendiğini hayal eden bir rolle karşımıza çıkıyor. Osman Bey'in Bala Hatun ile evlenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Aygül, dizinin önemli karakterleri arasında yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosundaki merak edilen isimlerden Buse Arslan Akdeniz'in yaşı, oyunculuk kariyeri ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Aygül karakterini canlandıran Buse Arslan kimdir?" İşte merak edilen ayrıntılar…

KURULUŞ OSMAN AYGÜL HATUN KİMDİR?

Aygül, Osman Bey ile evlenmek istiyor. Osman Bey'in Bala Hatun ile evlenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayacak olan karaktere Buse Arslan Deniz hayat veriyor.

BUSE ARSLAN AKDENİZ KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Buse Arslan Akdeniz, tiyatro bölümü bölümünü bitirmiştir. Oyunculuk bölümünde master yapan 27 yaşındaki oyuncu, Akasya Durağı'nda canlandırdığı karakter ile tanınmıştı. Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever yapımlarında çeşitli roller üstlenen Buse Arslan Akdeniz, Ateş Böceği ve Kocaman Ailem yapımlarında da bulunmuştur.