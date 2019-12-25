ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 6.bölümüyle ekrana geliyor. Heyecan ve bol aksiyon dolu bölümleriyle dikkat çeken dizi, aynı zamanda tarihimize ışık tutması ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu yeni bölüm öncesi merak ediliyor. Bu doğrultuda, Kuruluş Osman Efendi Yannis en çok araştırılan kişiler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere Kuruluş Osman dizisinde Kalede saklı olan ve Kutsal Emanetler olarak saklanan Sırları korumakla görevli olan Efendi Yannis rolünü canlandıran oyuncu Tuğrul Çetiner oluyor. Peki Kuruluş Osman Efendi Yannis kimdir? Gerçek tarihte Efendi Yannis var mı? Tuğrul Çetiner kimdir, kaç yaşında?

KURULUŞ OSMAN EFENDİ YANNİS KİMDİR? GERÇEK TARİHTE EFENDİ YANNİS VAR MI?

Kalenin prensesi Sofia'nın bile en çok çekindiği isim olan Efendi Yannis karakteri dizi hayranları tarafından oldukça merak edilmektedir. Kuruluş Osman dizisinde Kalede saklı olan ve Kutsal Emanetler olarak saklanan Sırları korumakla görevli olan efendi Yannis rolünü canlandıran oyuncu Tuğrul Çetiner hakkında detaylar burada…

Efendi Yannis manastıra sızdıklarını söyleyerek kaleye Sofianın canını almaya gelmediğini sadece casusu ve kutsal emanetleri bulmaya geldiğini söyler. Sofia ise Efendi Yannis'in önünde diz çöker.

Kuruluş Osman Dizisinde Efendi Yannis karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Tuğrul Çetiner beydir. Kutsal Emanetleri saklayan ve kalede arka planda sözü geçen Efendi Yannis karakteri dizide oldukça sık olarak ekranlara gelmektedir.

Kuruluş Osman Efendi Yannis karakterinin gerçek tarihte yaşayıp yaşamadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

TUĞRUL ÇETİNER KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Yannis karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Tuğrul Çetiner beydir. Başarılı oyuncu 1 Ocak 1942 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir.

Bir çok tiyatro projesinde oynayan oyuncu 2004 yılında Çınaraltı ve Kapıları açmak isimli dizilerde rol almıştır. 2005 yılında Sağır Oda 2 yıl sonra ise Bıçak sırtı dizilerinde oynamıştır. 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim isimli dizi ile kariyerine devam eden oyuncu 2016 yılında Kördüğüm ve son olarak da kuruluş Osman dizisinde Yannis karakteri ile ekranlara gelmektedir.