Kuruluş Osman Ertuğrul Bey yaşıyor mu? Ertuğrul Bey Kuruluş Osman dizisine dönecek mi?

Kuruluş Osman 6.bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilirken tam bu noktada '' Kuruluş Osman Ertuğrul Bey yaşıyor mu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelen dizide Ertuğrul Bey diziye dönecek mi merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinde ise Ertuğrul Gazi'nin Konya'da olduğu ve burada görüşmeler yaptığı ilk bölümde Dündar Bey tarafından ifade edilmişti. Peki Kuruluş Osman Ertuğrul Bey yaşıyor mu? Kuruluş Osman dizisine dönecek mi?

ERTUĞRUL BEY NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı.

Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

Kuruluş Osman dizisinde ise Ertuğrul Gazi'nin Konya'da olduğu ve burada görüşmeler yaptığı ilk bölümde Dündar Bey tarafından ifade edilmişti. Ertuğrul Gazi'nin obaya geri dönüş yapması söz konusu olursa bu karakteri kimin canlandıracağı da izleyiciler arasında tartışmaya neden olan konuların başında geliyor.