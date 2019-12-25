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kimdir? Selcan Hatun’u canlandıran kaç yaşında?

ATV ekranlarının sevilen yeni dizisi ’ın yeni bölümleri televizyon seyircileri tarafından merakla beklenmeye ve izlenmeye devam ediyor. Öte yandan dizinin önemli karakterlerinde ’a ilişkin bilgiler merak ediliyor. Durum böyle olunca izleyiciler arama motorlarında yoğun olarak Selcan Hatun kimdir? sorusu ve onu canlandıran kaç yaşında? sorularının cevaplarını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Selcan Hatun kimdir ve Didem Balçık kaç yaşında? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 19:16
Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Selcan Hatun’u canlandıran Didem Balçık kaç yaşında?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri izleyiciler tarafından yoğun olarak merak ediliyor. Diğer yandan dizinin ve tarihimizin önemli isimlerinde olan Selcan Hatun'a ilişkin tüm detaylar yoğun şekilde merak ediliyor. Durum böyle olunca izleyiciler arama motorlarında Selcan Hatun kimdir ve Didem Balçık kaç yaşında? şekline sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Selcan Hatun kimdir ve Didem Balçık kaç yaşında? İşte tüm merak edilen bilgiler…

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN KİMDİR? SELCAN HATUN'U CANLANDIRAN DİDEM BALÇIK KAÇ YAŞINDA?

SELCAN HATUN'U CANLANDIRAN DİDEM BALÇIK KİMDİR?

Balçın, 18 Mayıs 1982 Ankara'da dünyaya gelen Özlem adında bir ablası vardır. Annesi İstanbullu babası ise Gaziantepli'dir. Annesi Nur Balçın, Japonya'da 1975 senesinde düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Babası ise TRT radyosunda çalışıyordu.

Didem Balçın, Ankara Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Sanat hayatına atılmadan önce ablası ile birlikte İstanbul Taksim civarında 'Doda Sanat' adlı bir sanat okulu açtı. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak 'Sevgili Dünürüm' dizisinde rol alarak başladı.

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Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Selcan Hatun’u canlandıran Didem Balçık kaç yaşında?
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