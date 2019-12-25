Kuruluş Osman'da Gündoğdu Bey ölecek mi? Gündoğdu rolündeki Kaan Taşaner kimdir?

Türkiye'^nin sevilen dizisi Kuruluş Osman izleyenleri ekranlara kilitleyecek bir bölümle geliyor. Sevilen dizide yaşanan tüm gelişmeler ve Kuruluş Osman'da yer alan tüm karakterler vatandaşlar tarafından gerçek hayatta da araştırılıyor. Öne çıkan karakterlerden biri de Gündoğdu Bey karakteri. Dizinin ana karakterlerinden olan ve Süleyman Şah'ın en büyük çocuğu olan Gündoğdu Bey'in nasıl öldüğü veya bu dönemde yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Kuruluş Osman'da Gündoğdu Bey ölecek mi sorusu da son zamanların en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

GÜNDOĞDU'NUN TARİHTEKİ YERİ

Dizinin baş karakterlerinden olan Gündoğdu karakteri Süleyman Şah'ın en büyük evladıdır. Kendisi büyük olduğu için babasından sonra Türk soyunun başına kendisinin geçmesi düşünülse de Ertuğrul'un daha keskin bir zekaya sahip olması ve yürekliliğinin tüm dünya tarafından bilinmesi Ertuğrul'u lider yapmıştır.

YİĞİT BİRİYDİ

Gündoğdu da Süleyman Şah gibi bir baba ve Hayme Ana gibi bir anneden dünyaya geldiği için hiç şüphesiz yiğit biriydi ve bunu kardeşi ile Alaaddin Keykubat'ın yardımına gittikleri Yassıçemen Meydan Muharebesi'nde göstermiştir. Bu savaş sonrasında Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1.Alaaddin Keykubat Gündoğdu'nun kardeşi Ertuğrul Gazi'ye Hilat (Elbise-Hükümdarlık Sembolü) giydirerek kendisine Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve çevresini

vermiştir.

KAYILARIN BİR BÖLÜMÜYLE ORTA ASYA'YA GİTTİ

Bundan sonra Osmanlı devletinin temelleri atılmaya başlanmıştır. Gündoğdu Bey ise Kayı boyunun büyük bir çoğunluğunun Ana Vatan (Orta Asya)'a gitmek istemelerini kıramamış ve kardeşi Sungur Tekin ile birlikte Orta Asyaya göç etmiştir.

TARİH SAHNESİNDEN SİLİNİP GİTTİ

Bu hamlesi bazı tarihçiler için büyük bir stratejik hata olarak yorumlanan Gündoğdu Bey, tarih sahnesinden sessiz sedasız kaybolmuştur.