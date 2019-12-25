Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun’u Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşında ve nerelidir?

ATV'nin yeni başlayan ve seyirciler tarafından kısa sürede sevilen Kuruluş Osman dizisi 6. Yeni bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Öte yandan yeni bölüm öncesinde dizinin sıkı takipçileri dizide Burçin Hatun'u canlandıran Aslıhan Karalar'a ilişkin detayları arama motorlarında Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Şekliden sorularla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilenler…

KURULUŞ OSMAN'IN BURÇİN HATUN'U ASLIHAN KARALAR KİMDİR? ASLIHAN KARALAR KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.