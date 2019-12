Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terzic kimdir? Alma Terzic nereli, kaç yaşında?

Alma Terzic, Kuruluş Osman oyuncu kadrosunun kısa süre içerisinde popülerlik kazanan oyuncularından bir tanesi. Güzel oyuncu, canlandırdığı Sofia karakteri ile kısa süre içerisinde dizinin dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi. Kuruluş Osman ekrana geldiği bölümleriyle reyting sonuçlarında zirveyi kimseye bırakmazken, dizideki karakterler ve bu karakterleri canlandıran oyuncular, dizinin yayınlandığı akşamlar ve ertesinde yoğun olarak araştırılıyor. Dizinin sevilen oyuncularından Alma Terzic kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, daha önce hangi dizilerde oynadı gibi soruların cevapları…

ALMA TERZİC KİMDİR?

Alma Terzic, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya, Zenica'da doğmuştur. Boşnak'tır. Memleketinde savaş başladığında 5 yaşında idi. 2 yıl boyunca bodrumda saklanmak zorunda kaldı. 2008 yılında "Snow" (Kar) adlı sinema filmi ile sinema hayatına başladı.

2011 yılında senaryosu Angelina Jolie tarafından yazılan ve yönetilen "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) adlı sinema filminde oynadı.

2012 yılında müziklerini Zülfü Livaneli'nin yaptığı "Veda" dizisinde Eirene karakterini canlandırırken Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Öyle Sevdim ki Seni" sinema filminde oynadı.

2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile beraber oynadı.

Alma Terzic'in daha önce oynadığı film ve diziler

2014 - Şeref Meselesi (Gül) (TV Dizisi)

2013 - Üç Yol (Sinema Filmi)

2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Olga) (Sinema Filmi)

2013 - Fatih (Züleyha) (TV Dizisi)

2012 - Veda (Eirene) (TV Dizisi)

2011 - Mavi Kelebekler (TV Dizisi)

2011 - Kan ve Aşk (In the Land of Blood and Honey) (Hana) (Sinema Filmi)

2010 - Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

2009 - volim te... (kısa film)

2008 - mahala (kısa film)

2008 - Snow (Lejla) (Sinema Filmi)

ALMA TERZİC NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya, Zenica'da doğan güzel oyuncu Alma Terzic, şu an 32 yaşındadır.