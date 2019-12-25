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ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? Final haftasında heyecanı dorukta…

Ekranların sevilen yarışma programı ’de dün oynanan üç oyunun ardından en düşük puanı alan yarışmacı final haftasında ilk eleme potasına giren isim olmuştu. Öte yandan bugün oynanan 3 oyunun ardından final haftasında ikinci eleme adayı da belli olacak. Öte yandan yarışmanın sıkı takipçileri ve ilk kez izleyenler yarışmanın 74. Bölümünde oynanacak 3 oyunun ardından eleme potasına girecek yarışmacıyı merak ederek, Masterchef ikinci eleme adayı kim oldu? şeklinde soruyla araştırmalarını arama motorlarında yoğun olarak sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr^’den takip edebilirsiniz. Peki, Masterchef ikinci eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:36
Masterchef ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye ilk eleme adayı kim oldu? Final haftasında heyecanı dorukta…

Televizyonun sevilerek takip edilen yarışması MasterChef'te dün belirlenen ilk eleme adayının ardından bugün ekranlara gelen 74. bölümde oynanacak 3 oyunun ardından ikinci eleme adayının kim olacağına ilişkin programın sıkı takipçileri başta olmak üzere ilk kez izleyen seyirciler de arama motorlarında Masterchef ikinci eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyorlar. Son dörde kalan Cemre, Güzde, Ekin ve Alican yarışmacılarından birisi yılın MasterChefi olarak büyük ödülü kazanacak. Peki, Masterchef ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 74. son bölüme ilişkin tüm detaylar…

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? MASTERCHEF TÜRKİYE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef 74. Son bölümünde ikinci eleme adayının kim olduğuna ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Masterchef ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye ilk eleme adayı kim oldu? Final haftasında heyecanı dorukta…
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