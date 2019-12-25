Osman Bey'in eşi Rabia Bala Hatun tarihte nasıl yaşadı ve ne zaman öldü? Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer kimdir, kaç yaşında?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümleri ile Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Her bölümde nefes kesen sahneleri ile dikkat çeken dizi, aynı zamanda tarihimize ışık tutması ile de büyük beğeni topluyor. Bu doğrultuda, Osman Bey'in eşi Rabia Bala Hatun da en çok araştırılan kişiler arasında öne çıkıyor. Zira, geçtiğimiz bölümlerde Bala Hatun'un tutsak edilmesi, bu bilgi edinme sürecini hızlandırmıştı. Bilindiği gibi, bu önemli karakteri de Özge Törer canlandırıyor.

RABİA BALA HATUN KİMDİR, TARİHTE NASIL YAŞADI VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun

ÖZGE TÖRER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Rabia Bala Hatun'u karakterini canlandıran Özge Törer de dikkatleri üzerine çeken bir isim. İşte, Özge Törer'in hayatından öne çıkan satır başları;

Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.