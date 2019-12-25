ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 6.bölümüyle bu akşam yayınlanıyor. Her Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Bunların başında ise Osman Gazi'nin yengesi Zühre geliyor. Öyle ki, ' Osman Gazi'nin yengesi Zühre kimdir? Osman Bey'in yengesi Zühre'nin hayatı nasıl? ' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Bilindiği üzere Zühre karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Peki Osman Gazi'nin yengesi Zühre kimdir? Haberimizde, Osman Bey'in yengesi Zühre'nin hayatına dair merak edilenler yer alıyor.

OSMAN GAZİ'NİN YENGESİ ZÜHRE KİMDİR? OSMAN BEY'İN YENGESİ ZÜHRE'NİN HAYATI

Çoban Yıldızı, Sabah Yıldızı gibi anlamlara da gelen Zühre, tarihte Osman Gazi'nin yengesidir. Osman Gazi'yi hiç istememiş ve hep kocası ve oğullarının Kayı beyi olmasını istemiştir. Kocası Dündar beyin arkasında güçlü bir iktidar olan Zöhe Kayı beyliğinde sözü geçen en üst kadındır zira ne Osman beyin eşi vardır ne de annesi. Tek kadın Dündar beyin yengesi Zöhre'dir.

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi nin yengesi Zühre Hanım'ı oynayacak olan Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 yılında Eskişehir de dünyaya geldi. 50 yaşında olan deneyimli oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü mezunudur. 1990 yılında üniversiteyi bitirdi ve burada 7 yıl boyunca görev yaptı. Ardından Devlet Tiyatrolarına geçiş yaparak çok sayıda tiyatro oyunu sergiledi.

Buradan emekli olan oyuncunun ilk dizi deneyimi 2006 yılında çekilen Kaybolan Yıllar ile olmuştur. Özellikle Yer Gök Aşk dizisinde Sultan karakteriyle isminden söz ettirmiştir. Ayşegül Günay; Kaybolan Yıllar, Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi bir çok dizi ve filmde rol almıştır. Merak edenler için Ayşegül Günay 1,60m boyunda 57 kg ağırlığında, kahverengi saç ve gözlere sahiptir. Ayşegül Günay evli ve iki çocuk annesidir.