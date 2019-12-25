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tarihte var mı? 'da Samsa Çavuş'u canlandıran İsmail Hakkı kimdir?

dizisinde Osman Bey’in yanında yer alan karakterlerden bir tanesi olan , dizinin sıkı takipçilerinin hakkındaki detayları merakla araştırdığı isimlerden bir tanesi. Öyle ki dizinin ekrana geldiği ilk bölümü itibarıyla “Kuruluş Osman tarihte kimdir, gerçekte var mıdır?” soruları yoğun olarak araştırılıyor. Osmanlı Beyliği’nin devlet olma yolundaki kuruluş döneminin önemli şahsiyetlerinden bir tanesi olan Samsa Çavuş’un gerçek hayatı ve Samsa Çavuş’u canlandıran İsmail Hakkı Ürün kimdir sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 15:43
Samsa Çavuş tarihte var mı? Kuruluş Osman'da Samsa Çavuş'u canlandıran İsmail Hakkı kimdir?

Yayın hayatına başladığı günden itibaren reyting sonuçlarında zirveyi kimseye kaptırmayan, ülkemizin yanı sıra pek çok ülkede yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler merak ediliyor. Osman Gazi ile birlikte pek çok savaşa katılan Samsa Çavuş da dizinin en çok merak edilen karakterlerinden bir tanesi. İşte Osman Gazi'nin yanı sıra tarihte Ertuğrul Gazi'ye de silah arkadaşlığı yapan Samsa Bey hakkında merak edilenler; Samsa Çavuş kimdir, tarihte böyle biri var mı?

SAMSA ÇAVUŞ KİMDİR?

Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerden bir tanesidir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devleti'nde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir.

Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ile birlikte, kendisine bağlı aşiret ve obalarla Söğüt'e gelmiş, Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılmıştır. Pelekanon Muharebesi'nde bulunduğu bilinmektedir. İznik ve Sorkun, Mihalıçcık'un fethinde kahramanlıklar göstermiştir.

Orhan Gazi, Karatekin kalesini fethedince, muhafızlığına Samsa Çavuş'u tayin etmiştir.

İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı.

1991-1998 yılları arasında Malezya IIUM'da uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. 1998-1999 yılları arasında Almanya'da Ludwigsburg Film Akademisi'nde belgesel sinema eğitimi gördü.

Malezya'da birçok projede görev aldı. Türkiye'de, İki Aile, Recep İvedik, Sakarya Fırat, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi: Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yapımı Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar isimli filmin yapımcılığını üstlendi.

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