Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman 6.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. ATV'nin iddialı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu her bölümde merak konusu olmaya devam ediyor. Öne çıkan karakterlerden biri de Turgut alp karakteri oluyor. Bilindiği üzere Turgut Alp, Türk tarihinin en büyük ve en ünlü savaşçılarından biriydi, Ertuğrul'un kan kardeşi ve en iyi takipçisi ve destekçisi, çok akıllı ve yetenekli bir adamdı. Peki Turgut alp karakteri Kuruluş Osman'da neden yok? Cengiz Coşkun diziye dönecek mi?

TURGUT ALP KARAKTERİ KURULUŞ OSMAN'DA NEDEN YOK? CENGİZ COŞKUN DİZİYE DÖNECEK Mİ?

Malazgirt 1071 sinema filminin başrolünde yer alacağı için Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda bulunmuyor.

Turgut Alp, Türk tarihinin en büyük ve en ünlü savaşçılarından biriydi, Ertuğrul'un kan kardeşi ve en iyi takipçisi ve destekçisi, çok akıllı ve yetenekli bir adamdı. Eruğrul Bey'i 35 yıl geride bıraktı ve efsanevi savaş baltası elindeyken Turgut Alp bir savaşta öldürüldü! Ertuğrul vefat ettikten sonra Turgut, Osman Bey'e destek oldu ve Osman Bey Saltanat'ını kurduğunda, yeni Devlet Valisi olarak Turgut'u en yüksek makamıyla ödüllendirdi.