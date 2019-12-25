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Turgut alp karakteri ’da neden yok? diziye dönecek mi?

6.bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacak. Türkiye'nin heyecanla takip edilen dizisi her çarşamba yeni bölümü ile atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Dizide canlandırılan karakterler ve yaşanan olayların gerçek hayatta yaşanıp yaşanmadığı ya da nasıl gerçekleştiği dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Hal böyle olunca ‘’ Turgut alp karakteri Kuruluş Osman’da neden yok? diziye dönecek mi?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Turgut alp karakteri Kuruluş Osman’da neden yok? Cengiz Coşkun diziye dönecek mi?

Giriş Tarihi: 25.12.2019 19:02
Turgut alp karakteri Kuruluş Osman’da neden yok? Cengiz Coşkun diziye dönecek mi?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman 6.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. ATV'nin iddialı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu her bölümde merak konusu olmaya devam ediyor. Öne çıkan karakterlerden biri de Turgut alp karakteri oluyor. Bilindiği üzere Turgut Alp, Türk tarihinin en büyük ve en ünlü savaşçılarından biriydi, Ertuğrul'un kan kardeşi ve en iyi takipçisi ve destekçisi, çok akıllı ve yetenekli bir adamdı. Peki Turgut alp karakteri Kuruluş Osman'da neden yok? Cengiz Coşkun diziye dönecek mi?

TURGUT ALP KARAKTERİ KURULUŞ OSMAN'DA NEDEN YOK? CENGİZ COŞKUN DİZİYE DÖNECEK Mİ?

Malazgirt 1071 sinema filminin başrolünde yer alacağı için Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda bulunmuyor.

Turgut Alp, Türk tarihinin en büyük ve en ünlü savaşçılarından biriydi, Ertuğrul'un kan kardeşi ve en iyi takipçisi ve destekçisi, çok akıllı ve yetenekli bir adamdı. Eruğrul Bey'i 35 yıl geride bıraktı ve efsanevi savaş baltası elindeyken Turgut Alp bir savaşta öldürüldü! Ertuğrul vefat ettikten sonra Turgut, Osman Bey'e destek oldu ve Osman Bey Saltanat'ını kurduğunda, yeni Devlet Valisi olarak Turgut'u en yüksek makamıyla ödüllendirdi.

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Turgut alp karakteri Kuruluş Osman’da neden yok? Cengiz Coşkun diziye dönecek mi?
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