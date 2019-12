25 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sonuçları...

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Ekranlara gelen yapımlar birinci olabilmek içi kıyasıya rekabet etti. Dün akşam Kanal D'de Afili Aşk, TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri ''26 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına dün akşam başlayan Doğduğun Ev Kaderindir reytingleri ise merak konusu oldu. Geçen haftaki sıralamada her zaman olduğu gibi Kuruluş Osman dizisi, zirvedeki yerini korumuştu. Peki, 26 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Afili Aşk reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 ARALIK

