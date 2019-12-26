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Ekranların sevilen dizi ve filmleri reyting sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D’de , Show TV’de Hababam Sınıfı Tatilde filmi, Star TV’de Sefirin Kızı tekrar bölümü ile ekrana geldi. Aynı zamanda TV8 ekranlarında dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. ATV kanalında yayınlanan dizisi oldukça ilgi görürken dün akşama ait araştırılmaya şimdiden başladı. Medya gündemini takip edenler ‘’ 26 Aralık ?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Aralık Kuruluş Osman, Afili Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:31
25 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sonuçları...

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Ekranlara gelen yapımlar birinci olabilmek içi kıyasıya rekabet etti. Dün akşam Kanal D'de Afili Aşk, TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri ''26 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına dün akşam başlayan Doğduğun Ev Kaderindir reytingleri ise merak konusu oldu. Geçen haftaki sıralamada her zaman olduğu gibi Kuruluş Osman dizisi, zirvedeki yerini korumuştu. Peki, 26 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Afili Aşk reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 ARALIK

Haberimizin devamından, 26 Aralık reyting sonuçları ile ilgili tüm detaylara ve merak edilenlere bakabilirsiniz.

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25 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sonuçları...
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