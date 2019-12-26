Atiye dizisi konusu ve oyuncuları | Atiye dizisindeki Göbeklitepe nerede?

Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi olarak platformda yerini almaya hazırlanan Atiye dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Gizem ve drama türünde hikayesiyle ilgi uyandıran bir yapım olan Atiye'nin esin kaynağı Dünyanın Uyanışı kitabı. Bir Göbeklitepe romanı olarak yeniden doğuşun işlendiği Dünyanın Uyanışı kitabının konusu da, bir başka merak konusu. İşte Atiye hikayesi ve oyuncuları ile ilgili detaylar…

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Atiye karakteri: Beren Saat

Ozan karakteri: Metin Akdülger

Erhan karakteri: Mehmet Günsür

Cansu karakteri: Melisa Şenolsun

Atiye dizisi oyuncu kadrosunda aynı zamanda Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi gibi isimler de yer alıyor.

GÖBEKLİTEPE VE NEMRUT'A YOLCULUK

Anadolu topraklarından geçerek İstanbul'dan Göbeklitepe ve Nemrut'a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor

DÜNYANIN UYANIŞI KİTABI VE ATİYE

Beren Saat, Netflix dizisinde 'özel güçleri olan' bir kadını canlandıracak. Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan 'Dünyanın Uyanışı' adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor.

Bir rüyayla başladı her şey. İki nehrin arasındaki bereketli topraklarda yürüyordu Atiye, birden hoş manzara yerini karanlık, kan gölü ve çığlıklarla süslenmiş bir senfoniye bıraktı. Toprak ana yeni bir çağa, Atiye kendi uyanışına gebeydi. Karanlığın sahibi içindekini çekip çıkarmak için karnına yöneldi ve uyandı Atiye. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı, çünkü o da biliyordu ki geçmişin hikâyeleri sonsuza dek gömülü kalamazdı. Ve gerçeğin izlerini sürmek için yola çıktı, varacağı yerin sırrını bilmeden… Çünkü insanoğlunun hikâyesinin bittiği yerde onun hikâyesi başlıyordu.

İnsanoğlunun hikâyesinin bittiği yerde hikâyesi başlayan Atiye, sıradan biridir ancak sıra dışı bir kader yolu onu beklemektedir. Geçmişi geleceğinin önünde aşılamaz bir dağ gibi dururken hayatının önüne çıkardığı işaretlere kayıtsız kalamayıp rüyalarında gördüğü Göbeklitepe'ye giderek kaderinin peşine düşer. Peki, bu yolda hiç beklemediği şeylerle karşılaşan Atiye, sıradışı kaderinin sırrına ulaşabilecek mi yoksa bu sırrın içinde kaybolup gidecek mi?