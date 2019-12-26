Bir Zamanlar Çukurova 50.bölüm fragmanında Müjgan’ın bebeğini mi düşürüyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin bu haftaki bölümünde heyecan zirvede yaşanacak. Dizinin sıkı takipçileri '' Bir Zamanlar Çukurova 50.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu haftaki yeni bölümde Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan herşeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 50.bölüm fragmanı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 50.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 50. Bölümüyle ekrana geliyor!

Bir Zamanlar Çukurova 50. Bölüm (26 Aralık 2019 Perşembe) Şoke eden ölüm sahnesi dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğdu!

50 haftadır aşkın sınırsız, kavganın ölümüne yaşandığı Çukurova'da kaderi değişenler ve kaderi değiştirenler Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olarak ekrandalar!

MÜJGAN ARTIK ZÜLEYHA'NIN BÜYÜK SIRRINI BİLİYOR!

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan herşeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır!

Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. Kuruluş yıldönümünde, Züleyha, Demir ve Hünkar ile birlikte Çukurova'lıları ağırlar ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlar.

Geceye davet edilmeyen Şermin ve yanlışlıkla davet edilen Hatip ve Naciye de orada olacaktır! Şermin babasının adı anılmadığı için öfke kusmaya gelmiştir ama, Naciye'nin öfkesini hesap edememiştir!

DEMİR VE HÜNKAR İHALENİN FEKELİ VE YILMAZ İSE YENİ BİR ORTAKLIĞIN PEŞİNDE!

Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır. Hünkar ve Demir'in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir. Büyük bir ihale için, mal toplamaya başlarlar. Fekeli ve Yılmaz ise, İtalyan'lar ile bir ortaklık peşindedir. Bu ortaklık ile tüm Çukurova'nın sulama işini almayı planlarlar. Ancak, Hatip'in Şermin vasıtasıyla öğrenip getirdiği bir bilgi, Yılmaz ve Fekeli'ye büyük bir kazancın kapısını açar! Üstelik onlara açılan kapı, Demir ve Hünkar'ın yüzüne kapanacaktır.