Cehennem Melekleri 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Sinema severler filmin Kanal D'de yayınlanacağını öğrenmesinin ardından " Cehennem Melekleri 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Heyecan dolu sahnelerle dikkat çeken filmin başrolünde Sylvester Stallone ve Jason Statham bulunuyor. Peki Cehennem Melekleri 2 konusu nedir? Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde…

CEHENNEM MELEKLERİ 2 KONUSU NEDİR?

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCULARI KİM?

Cehennem Melekleri 2 filminin oyuncu kadrosu aşağıda yer alıyor.

Sylvester Stallone

Jason Statham

Jet Li

Dolph Lundgren

Chuck Norris

Terry Crews

Liam Hemsworth

Randy Couture

Jean-Claude Van Damme

Arnold Schwarzenegger

Bruce Willis