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öldü mü? , kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Sosyal Medya üzerinden ortaya atılan bir iddia sonucunda ünlü youtuber ve oyuncu ile ilgili olarak vatandaşlar öldü mü? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Ayrıca twitter üzerinden binlerce kişi #AllahRahmetEylesinEnesBatur şeklinde paylaşımlar yaptı. Akılalmaz iddia sonrasında çektiği videolar ile tanınan fenomenden yanıt gecikmedi. Sosyal medya üzerinde alay konusu haline gelen bu konuyla ilgili olarak vatandaşlar Enes Batur gerçekten öldü mü? Sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. Peki, , öldü mü? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 15:05
Enes Batur öldü mü? Enes Batur kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Sosyal Medya fenomeni ile ilgili olarak internet üzerinden yoğun olarak Enes Batur öldü mü? Sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Ortaya atılan bir iddia sonucunda sosyal medyada neredeyse herkesin gündeminde olan ve ilgili binlerce paylaşım yapılan fenomen kendi twitter hesabından paylaşım yaptı. Alay konusu haline gelen iddia ile ilgili halen araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Peki, Enes Batur öldü mü? Enes Batur kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar…

ENES BATUR ÖLDÜ MÜ?

11 buçuk milyon takipçisiyle Youtube'da en çok takipçi sayısını elinde bulunduran Enes Batur hakkında bugün şoke eden mesajlar yayımlandı. Twitter kullanıcıları "Allah rahmet eylesin Enes Batur" diye birçok tweet attı. Bu gelişme sonrası özellikle ünlü Youtuberın hayranları "Enes Batur Öldü mü?" sorusunu sormaya başladı. Bunun üzerine ünlü fenomen kendi sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı…

ENES BATUR KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni ve youtuber Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Enes Batur'un asıl adı, Enes Batur Sungurtekin'dir. Babası Polis, annesi ise Hemşiredir.

Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır.

Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.

Sosyal medyada ün kazanan Enes Batur'un 6 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır.

Enes Batur 2018'de vizyona giren, kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmiyle izleyici karşısına geçmiştir.

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