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çöktü mü? Dünya genelince Google Analytics erişim problemi yaşanıyor

web servislerinden bir tanesi olan ’te sabah saatleri itibarıyla yaşanan problem, “Google Analytics çöktü mü?” sorusunu da beraberinde getirdi. Analytics verilerinin gözlemlenen problem nedeniyle kullanıcılar Google Analytics neden çöktü mü sorusunun yanıtını araştırırken henüz konuyla ilgili netleşmiş bir açıklama söz konusu değil.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 11:31
Google Analytics çöktü mü? Dünya genelince Google Analytics erişim problemi yaşanıyor

Son dakika haberi… Google web servislerinden Analytics'te yaşanan problem dolayısıyla kullanıcılar Analytics çöktü mü, yanlış veri gösteriminin sebebi ne sorusunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye'den Google'a bağlanmaya çalışan kullanıcılar, "Server geçici bir hatayla karşı karşıya kaldı ve şu anda sizin isteğinizi tamamlayamıyor. 30 saniye içinde tekrar deneyiniz." Anlamına gelen "The server encounterede a temporary error and could not complete your request. Please trt again 30 seconds. That's all we know" uyarısıyla karşı karşıya kalmıştı. BTK tarafından yapılan açıklamada kesintinin Türkiye veya BTK kaynaklı olmadığı açıklanmıştı. Bugün yaşanan Analytics probleminin ardından gözler tekrar Google tarafından gelecek açıklamaya çevrildi.

NE OLMUŞTU?

Aşağıdaki görselden de anlaşılabileceği gibi Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Türkiye üzerinde Google kaynaklarında internet sorunu meydana gelmişti! İspanya, Çekya, Polonya, Hollanda, Ukrayna, İrlanda, İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde de Google erişim sorunu yaşanmıştı.

UIlaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."

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Google Analytics çöktü mü? Dünya genelince Google Analytics erişim problemi yaşanıyor
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