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7.bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman 6. son bölüm izle! Nefes kesen sahne...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 6.son bölümü izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Osmanlı Devleti’nin tarihini anlatan yapım ile ilgili olarak izleyiciler Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı izle şeklinde araştırmalarını internet üzerinden araştırma yapıyor. Dün akşamki son bölümde Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında gerilim yaşandı. Peki fragmanı yayında mı? Yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 6. son bölüm izle!

Giriş Tarihi: 26.12.2019 23:46 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 23:47
Kuruluş Osman 7.bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman 6. son bölüm izle! Nefes kesen sahne...

Ekranların sevilen dizisi 6.son bölüm ardından 7.bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Çarşamba akşamları izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde heyecan yine zirvede yaşandı. Dün akşamki son bölümde Selcan Hatun'un obaya dönmesiyle birlikte dizide beklenmedik gelişmeler yaşandı. Heyecan dolu son bölümde Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Dizinin sıkı takipçileri '' fragmanı izle'' şeklinde araştırmaya başladı. Peki yayında mı? Kuruluş Osman 6. son bölüm izle!

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Kuruluş Osman 7.bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman 6. son bölüm izle! Nefes kesen sahne...
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