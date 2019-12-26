MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye ikinci eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Televizyon izleyicilerinin severek takip ettiği MasterChef Türkiye yarışmasında final haftasının sonu yaklaşırken büyük finalin de heyecanı doruğa ulaşıyor. Dün yayınlanan 74. Bölümde oynanan 3 oyunun sonunda yaptıkları yemeklerin tadan şeflerden en düşük puanı alan yarışmacı ikinci eleme adayı olarak belirlenmişti. Bugün ekranlara gelecek olan 75. Bölümde ise yine 3 oyunun sonunda elem potasına girecek olan 3. Yarışmacı belli olacak. Bununla birlikte yarışmanın sıkı takipçileri ve ilk kez izleyenler arama motorlarında yoğun şekilde MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu? şeklinde soruyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte 75. Son bölüme ilişkin bilgiler…

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU? MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasının 75. Bölümünde üçüncü eleme adayının kim olduğuna ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;