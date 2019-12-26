Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu ve oyuncuları!

Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Sinema severler filmin Kanal D'de yayınlanacağını öğrenmesinin ardından " Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. TV'de ilk kez yayınlanan filmin başrolünde Charlize Theron, Chris Hemsworth bulunuyor. Peki Pamuk Prenses ve Avcı 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!

PAMUK PRENSES VE AVCI 2 KONUSU NEDİR?

Buz Kraliçesi Freya (Emily Blunt), kız kardeşi Ravenna'nın (Charlize Theron) öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir. Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. Onları durdurabilmenin tek yolu, bizzat Freya'nın yetiştirdiği, ancak "kalplerini aşka kapatma" emrine itaat etmeyen Eric (Chris Hemsworth) ve Sara'nın (Jessica Chastain) başını çektiği avcıların sürüldükleri ülkelerden gelip yeniden güçlerini birleştirmesidir.

PAMUK PRENSES VE AVCI 2 OYUNCULARI KİMLER?

Chris Hemsworth Rolü : The Huntsman

Charlize Theron Rolü : Ravenna

Jessica Chastain Rolü : Sara

Emily Blunt Rolü : Freya

Nick Frost Rolü : Nion

Rob Brydon Rolü : Gryff

Sheridan Smith Rolü : Mrs. Bromwyn

Alexandra Roach Rolü : Doreena