Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu ve oyuncuları!

Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Sinema severler filmin Kanal D'de yayınlanacağını öğrenmesinin ardından " Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. TV'de ilk kez yayınlanan filmin başrolünde Charlize Theron, Chris Hemsworth bulunuyor. Peki Pamuk Prenses ve Avcı 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!
Buz Kraliçesi Freya (Emily Blunt), kız kardeşi Ravenna'nın (Charlize Theron) öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir. Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. Onları durdurabilmenin tek yolu, bizzat Freya'nın yetiştirdiği, ancak "kalplerini aşka kapatma" emrine itaat etmeyen Eric (Chris Hemsworth) ve Sara'nın (Jessica Chastain) başını çektiği avcıların sürüldükleri ülkelerden gelip yeniden güçlerini birleştirmesidir.
Chris Hemsworth Rolü : The Huntsman
Charlize Theron Rolü : Ravenna
Jessica Chastain Rolü : Sara
Emily Blunt Rolü : Freya
Nick Frost Rolü : Nion
Rob Brydon Rolü : Gryff
Sheridan Smith Rolü : Mrs. Bromwyn
Alexandra Roach Rolü : Doreena