Suikastçilerin Şifresi filminin konusu ne? Suikastçilerin Şifresi oyuncu kadrosunda kimler var? IMDb puanı kaç?

2018 yılında vizyona giren ve beyaz perdede yayınlandığı zaman diliminde oldukça beğenilen bir aksioyon filmi olan Suikastçilerin Şifresi bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. Orijinal adı The Assassin's Code olan filmde, üç farklı ulustan suikastçilerin gizli silah projesi olan bilgisayarı ele geçirmek için gösterdikleri mücadeleyi anlatılıyor. Peki Suikastçilerin Şifresi filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU

İşinde çok daha yeni bir dedektif olan Michael Connelly, babasının gölgesinde büyümüştür. Michael Connelly'in babası da tıpkı onun gibi eski bir dedektiftir. Babası, zamanında Los Angeles polis departmanının gözde dedektiflerinden birisiydi ancak işlediği suçlar nedeniyle görevden alınarak öldürülmüştür. Michael, bu ölümün arkasındaki sırrı çok merak etse de elinden bir şey gelmemektedir.

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ OYUNCULARI

Suikastçilerin Şifresi filminin başrollerinde Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove ve Christopher Atkins yer alıyor.