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27. bölüm fragmanı izle! Reyyan, Miran'a destek oluyor! yayında

27. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin gibi isimlerin olduğu 'nin reyting rekortmeni dizisi bu akşam ekranlarda olacak. Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran'ın çıktığı zorlu yolculukta ona en büyük destekçi olur. Dizinin sıkı takipçileri internet üzerinden Hercai 27. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu araştırılıyor. İşte ATV'nin en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi Hercai 27. Yeni bölüm fragmanı…

Giriş Tarihi: 27.12.2019 15:24
Hercai 27. bölüm fragmanı izle! Reyyan, Miran'a destek oluyor! Hercai 27. bölüm fragmanı yayında

27. Yeni bölüm fragmanı bomba gibi geliyor. Reyyan ve Miran karakterlerinin imkansızlıklarla dolu aşkını anlatan dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin gibi isimler paylaşıyor. Reyting rekortmeni dizide bu hafta Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. 'nin heyecan dolu dizisi bu akşam 20.00'da izleyicileriyle buluşacak. Peki, Hercai 27. Yeni bölüm fragmanı neler oluyor? İşte Hercai 27. Yeni bölüm fragmanı…

HERCAİ 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı, Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,14 izlenme oranı ve %19,76 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 26. Bölüm etiketi #aşkateslim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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Hercai 27. bölüm fragmanı izle! Reyyan, Miran'a destek oluyor! Hercai 27. bölüm fragmanı yayında
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