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kim elendi? MasterChef yarı finalisti kim oldu? Final haftasında eleme heyecanı…

Ekranların sevilen yarışması yarışması eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın bugün yayınlanan 76. Bölümde oynanacak 3 oyunun ardından şeflere yaptıkları yemekleri tattıracak olan yarışmacılar arasında en düşük puanı alan bu gece yarışmaya veda edecek. Öte yandan vatandaşlar günü yayınlanan 76. bölümde hangi yarışmacının elendiğini merak ederek arama motorlarında ? sorusuyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, MasterChef kim elendi ve yarı finalisti kim oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.12.2019 22:21 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 22:21
MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye yarı finalisti kim oldu? Final haftasında eleme heyecanı…

Televizyonların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bugün yayınlanan 76. Bölümde eleme heyecanı dorukta. Yarışmanın bu gece yayınlanan 76. Bölümünde şeflerin belirlediği yemekleri yapacak olan yarışmacılar yarışmaya devam edebilmek için mutfakta ter dökecek. Öte yandan yarışmanın sıkı takipçileri ve ilk kez izleyenler 27 Aralık 76. Bölümde elenen yarışmacıyı merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde MasterChef kim elendi? şeklinde soruyla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? İşte tüm bilgiler…


MASTERCHEF KİM ELENDİ? MASTERCHEF TÜRKİYE YARI FİNALİSTİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasının 27 Aralık günü yayınlanan 76. Bölümde elenen yarışmacıyı ve yarı finalistin kim olduğu bilgilerini haberimizden öğrenebilirsiniz…

İşte detaylar;

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MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye yarı finalisti kim oldu? Final haftasında eleme heyecanı…
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