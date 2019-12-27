MasterChef üçüncü eleme adayı şaşırttı! MasterChef Türkiye ilk yarı finalisti kim oldu? Final haftasında sürprizler üst üste geliyor

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te final haftasında sona doğru yaklaşılıyor. Dün ekranlara gelen 74. Bölümde oynanan üç oyunun ardından final haftasının ikinci eleme adayı da belli olmuştu. Büyük finale sayılı günler kala bugün yayınlanan 75. Bölümde final haftasının 3. Eleme potasına giren yarışmacısının kim olacağını merak eden izleyiciler arama motorlarında yoğun olarak MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu ve ilk yarı finalist kim oldu? şekliden arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu ve ilk yarı finalist kim oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…



MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU? MASTERCHEF TÜRKİYE İLK YARI FİNALİST KİM OLDU

MasterChef Türkiye yarışmasının 75. Bölümünde üçüncü eleme adayının kim olduğu ve ilk yarı finalist'e ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;