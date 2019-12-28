Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam 2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?



A: Yeni Delhi (cevap)

B: Şanghay

C: Kiev

D: Buenos Aires