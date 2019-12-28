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Türkiye’nin en çok sevilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve , ? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, 2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 23:01 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 23:01
2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?

Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam 2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?


A: Yeni Delhi (cevap)
B: Şanghay
C: Kiev
D: Buenos Aires

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2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?
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