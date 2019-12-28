Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Adı on beşin üzerinde bilgisayar oyununa verilen, kaykayla yapılan birçok hareketi bulan Amerikalı kaykay sporcusu kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Adı on beşin üzerinde bilgisayar oyununa verilen, kaykayla yapılan birçok hareketi bulan Amerikalı kaykay sporcusu kimdir? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

A- PAUL RODRİGUEZ

B- ERİC KOSTON

C- RODNET MULLEN

D- TONY HAWNK (CEVAP)