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, kaykayla yapılan birçok hareketi bulan ?

Türkiye’nin en çok sevilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve , kaykayla yapılan birçok hareketi bulan ? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Adı on beşin üzerinde bilgisayar oyununa verilen, kaykayla yapılan birçok hareketi bulan Amerikalı kaykay sporcusu kimdir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 21:45
Adı on beşin üzerinde bilgisayar oyununa verilen, kaykayla yapılan birçok hareketi bulan Amerikalı kaykay sporcusu kimdir?

Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Adı on beşin üzerinde bilgisayar oyununa verilen, kaykayla yapılan birçok hareketi bulan Amerikalı kaykay sporcusu kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Adı on beşin üzerinde bilgisayar oyununa verilen, kaykayla yapılan birçok hareketi bulan Amerikalı kaykay sporcusu kimdir? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

A- PAUL RODRİGUEZ

B- ERİC KOSTON

C- RODNET MULLEN

D- TONY HAWNK (CEVAP)

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