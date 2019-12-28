Alara Bozbey kimdir? Ata Demirer'in sevgilisi Alara Bozbey nereli ve kaç yaşında?

Ata Demirer ile barıştığı iddialarının ardından Alara Bozbey vatandaşların merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz şubat ayında ayrılan ikilinin barıştığı ünlü komedyenin enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alınmasıyla ortaya çıktı. Demirer kendisine sağlık durumu ile ilgili sorulara yanıt verirken "Hastaneden geliyoruz. Müşahede altındaydık. Tansiyon problemim vardı, gribal enfeksiyon eklenince sesim de gitti. Ama şimdi iyiyim." Demirer, sorular üzerine Alara Bozbey ile barıştıklarını da ifade etti. Peki, Alara Bozbey kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

ALARA BOZBEY KİMDİR?



Alara Bozbey, 1986 senesinde Litvanya'da dünyaya gözlerini açtı. Anne ve Babası Litvanyalı olan oyuncunun ailesi ayrıldıktan sonra annesi bir Türkle evlendi. Oyuncu annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti.



Türkçe öğrenen ve Türk vatandaşı olan Bozbey'in hayatı oyunculuk eğitimi almasıyla değişti. Uzun süredir ülkemizde yaşayan Bozbey, Türk vatandaşlığına geçmiş ve gerçek adı olan Aliona ismini Alara olarak değiştirmiştir.



Yabancı Damat dizisi ile oyunculuğa başlayan Bozbey bu projeden sonra çok sayıda dizi ile tekrar ekran karşısına çıktı. Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme gibi iddialı yapımların kadrosunda yer alan Bozbey, son olarak 2017 yapımı Dolunay dizisinnde Demet karakterini canlandırdı.

ATA DEMİRER KİMDİR?

Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfeden Demirer, ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okudu ardından lise son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve bu okuldan mezun oldu. Okul hayatında başarılı olamayan Demirer, abisinin desteğiyle gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.