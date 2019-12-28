Altın filmi konusu nedir? Altın filmi oyuncuları kimler? İşte hakkında merak edilenler...

Altın filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar sinemaseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Star TV ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak olan yapımın başrollerinde ünlü aktörler yer alırken film, izleyicilerine dram macera ve gerilimi bir arada sunuyor. Peki, Altın filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte Altın filmi oyuncu kadrosu ve hakkında merak edilenler…

ALTIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Altın, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells'i anlatıyor. Şanssız adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip olup Endonezya'nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulur. Altın bulmak zordur fakat altını Wall Street'in en güçlü kurumları arasında elinde tutmak daha da zor olacaktır. Madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabilir fakat bu yoldan Kenny'i sadece ölüm ayırabilir.

ALTIN FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerini Matthew McConaughey, Édgar Ramírez ve Bryce Dallas Howard'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini ise Stephen Gaghan üstleniyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenen filmin senaryosunu Patrick Massett ve John Zinman kaleme aldı.