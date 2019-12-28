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hayatını kaybetti! dizisinde olan Andrew Dunbar neden vefat etti?

Dünyaca ünlü dizi ’un kadrosunda yer alan hayatını kaybetti. Aktör Alfie Allen’ın dublörlüğünü yapan oyuncu Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki evinde öldüğü bilgisi basına sunuldu. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan bilgiye göre; Andrew Dunbar’ın ölüm sebebi açıklanmazken hayranları şoka girdi. Oyunculuğun yanı sıra DJ’lik de yapan Andrew Dunbar’ın ölüm haberi sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 16:10
Andrew Dunbar hayatını kaybetti! Game of Thrones dizisinde dublör olan Andrew Dunbar neden vefat etti?

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen ve beğenilen dizi Game of Thrones dizisinde dublörlük yapan Andrew Dunbar hayatını kaybetti. Jon Snow için savaşan kuzeyli askerlerden biri olan oyuncunun ölüm haberini rol arkadaşı sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşarak belirtirken bu haber kısa süre içinde ABD basınında yer aldı. Oyunculuğun yanı sırada DJ'lik de yapan Andrew Dunbar'ın ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor.

ANDREW DUNBAR HAYATINI KAYBETTİ!

Game of Thrones (Taht Oyunları) kadrosunda yer alan Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda'nın Belfast kentindeki evinde hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlere ve arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarına göre dizinin önemli karakterlerinden Theon Greyjoy'u canlandıran aktör Alfie Allen'ın dublörlüğünü yapan 30 yaşındaki Dunbar, Noel arifesinde yaşamını yitirdi. Dunbar'ın ölüm sebebi açıklanmadı.

Dunbar, Game of Thrones'un önemli bölümlerinden Battle of Bastards'ta, Jon Snow için savaşan kuzeyli askerlerden birini de canlandırmıştı.

Oyunculuğun yanı sıra DJ'lik de yapan Dunbar'ın ölüm haberinin duyulmasından sonra rol arkadaşı Andy McClay sosyal medyada bir mesaj paylaşarak üzüntüsünü bildirdi.

Dunbar'ın evinde aniden yaşamını yitirdiği belirtildi, ancak ölüm nedeni açıklanmadı.

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Andrew Dunbar hayatını kaybetti! Game of Thrones dizisinde dublör olan Andrew Dunbar neden vefat etti?
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