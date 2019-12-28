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dizisi konusu nedir? ? Oyuncuları kimler?

Netflix'in yeni Türk dizisi 27 Aralık tarihinde yayınlanmaya başlandı. İnternet ortamına geldikten itibaren diziyi izleyenler oldukça beğenirken dizinin çarpıcı sahneleri ve oyuncuları adından söz ettirmeyi başardı. Başrollerinde Mehmet Günsür, Beren Saat, Metin Akdülger, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi isimlerin yer aldığı dizinin her biri 40 dakika olup 8 bölümden oluşuyor. Başrol karakterinin hikayesinin izleyiciye aktarıldığı sürükleyici dizi nedir, oyuncuları kimler? ?

Giriş Tarihi: 28.12.2019 12:32
Atiye dizisi konusu nedir? Atiye nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler?

Netflix'in ikinci Türk dizisi internet ortamında yerini aldı. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edilirken aynı zamanda çarpıcı sahneleri ile de gündem oldu. Dram ve gizem türünde hikayesi olan dizinin başrollerinde güçlü oyuncular yerini alıyor. Aynı zamanda her biri 40 dakikadan oluşan 8 bölümlük dizi dün akşam yayınlanmasına rağmen kısa sürede büyük beğeni topladı. Bu doğrultuda; oyuncuları kimler, konusu nedir? ?

ATİYE DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye 27 Aralık tarihinde internet ortamında yerini aldı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilirken çarpıcı sahnelerle de adından söz ettirmeyi başardı. Haberimizin içeriğinden Atiye dizisine ait tüm detayları bulabilirsiniz.

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Atiye dizisi konusu nedir? Atiye nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler?
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