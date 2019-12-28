Azize 6. yeni bölüm fragmanı izle! "Bütün dengeler değişiyor" Azize 6. yeni bölüm'de neler olacak?

Azize 6. Yeni bölüm fragmanı binlerce kişi tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan genç kadının aşkını ve yaşadıklarını anlatan dizinin başrollerinde Hande Erçel, Buğra Gülsoy gibi ünlü isimler yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan olaylarla tüm izleyicilerini ekran başına kilitleyen yapımda bu hafta tüm dengeler değişiyor. Peki, Azize 6. Yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Azize 6. Yeni bölüm fragmanı ve merak edilenler…

AZİZE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Azize intikam yolculuğunda aşamayacağı tek engellin Kartal olduğunu anlar. Ne kadar dirense de kalbinin ona doğru aktığını görür. Kartal için de durum aynıdır. İlk kez, birbirlerini tanıma yolunda adım atan Kartal ve Azize; kaçtıkları bu duyguyla da yüzleşmek zorunda kalırlar. Asıl şimdi tüm dengeler değişmiştir.

İskender'in ölümüyle Balkan, kendi yolundaki en büyük engeli kaldırmıştır. Fakat on sekiz yıldır öldü bilinen Zeynep'in eve dönüşü tüm dengeleri değiştirir. Zeynep İskender'in gücüne, Balkan'ın öfkesine, Kartal'ın zekasına sahiptir. Azize için tehlikelerin en büyüğüdür Zeynep…

Adnan'ın Kuzey gerçeğini öğrenmesi, yıllardır ertelenen Yıldız Tuna hesaplaşmasına sebep olur. Bu hesaplaşmanın ağız dalaşıyla kalmayacağı, en az bir kişinin bu kavgadan sağ çıkamayacağı kesindir.

Azize yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize kardeşi için Alpanların evinde kalmaya çalışırken Balkan kendisini yaralayanın Azize olduğunu hatırlar. Azize'ye zarar verecekken Kartal onu abisinin ellerinden kurtarır ve bir dağ evine kaçırır. Şimdi herkesten uzakta baş başa kalmışlardır.

Kartal Azize'nin kalmak istemesinin sebebini öğrenmeden Azize'yi bırakmayacaktır. Azize gerçekleri itiraf edip etmeme konusunda tereddüt ederken Kartal'a ne kadar güvendiğini fark eder. Belki de yardım isteyebileceği tek adam Kartal'dır. Azize'nin başına gelenlerden habersiz olan Kartal gerçekleri öğrendiğinde Azize'yi korumaya devam edecek midir?