Benim Tatlı Yalanım final yapıyor! Benim Tatlı Yalanım 27.final bölümünde neler olacak?

Benim Tatlı Yalanım dizisi final kararı aldı. Cumartesi akşamları ekrana gelen dizi 27.bölüm ile final yapacak. Dizinin hayranları bu duruma üzülse de final bölümü oldukça heyecanlı geçecek. Dizinin final bölümünde Suna ve Nejat'tan bebek müjdesi gelecek. Peki; Benim Tatlı Yalanım final bölümünde neler olacak? İşte Benim Tatlı Yalanım 27.final bölüm fragman ve detayları!

BENİM TATLI YALANIM FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Suna ve Nejat'tan bebek müjdesi geliyor



Yeni yıl yaklaşıyorken Suna ve Nejat en güzel yılbaşı hediyelerini almıştır bile; Suna hamiledir. Nejat bebek müjdesiyle çok mutludur ve bu haberi herkese söylemek için sabırsızlanmaktadır. Suna, öncelikle Kayra'yı kardeşi olacağına hazırlamaları gerektiğini düşündüğünden acele etmemeleri gerektiğini söyler. Suna'nın hamile olduğunu bir süre için kendilerine saklayacaklardır. Bu sırada Suna, ailecek kutlayacakları ilk yılbaşlarında her şeyin mükemmel gitmesini ister. Herkesin bir görevi vardır. Ancak hormonların ele geçirdiği Suna'yla başa çıkmak kimse için kolay olmayacaktır.

BENİM TATLI YALANIM 27.FİNAL BÖLÜM FRAGMAN

Benim Tatlı Yalanım final bölümü ikinci fragmanı izle!