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, izleyebileceğiz ülke hangisidir?

Türkiye’nin en çok sevilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve , izleyebileceğiz ülke hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Bir bölgesinde Akdeniz sahilini dolaşırken, başka bir bölgesinde Atlas Okyanusu manzarası izleyebileceğiz ülke hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 21:09
Bir bölgesinde Akdeniz sahilini dolaşırken, başka bir bölgesinde Atlas Okyanusu manzarası izleyebileceğiz ülke hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Bir bölgesinde Akdeniz sahilini dolaşırken, başka bir bölgesinde Atlas Okyanusu manzarası izleyebileceğiz ülke hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Bir bölgesinde Akdeniz sahilini dolaşırken, başka bir bölgesinde Atlas Okyanusu manzarası izleyebileceğiz ülke hangisidir? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

A- FAS (CEVAP)

B- İTALYA

C- ALMANYA

D- YUNANİSTAN

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