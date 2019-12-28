Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Bir bölgesinde Akdeniz sahilini dolaşırken, başka bir bölgesinde Atlas Okyanusu manzarası izleyebileceğiz ülke hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Bir bölgesinde Akdeniz sahilini dolaşırken, başka bir bölgesinde Atlas Okyanusu manzarası izleyebileceğiz ülke hangisidir? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

A- FAS (CEVAP)

B- İTALYA

C- ALMANYA

D- YUNANİSTAN