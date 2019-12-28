Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Çözdüğünüz bulmacadaki 6 boş kareye soldan sağa sırasıyla İ,S,K,E,L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır?

,,,, yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır?

Türkiye’nin en çok sevilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ,,,, yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Çözdüğünüz bulmacadaki 6 boş kareye soldan sağa sırasıyla İ,S,K,E,L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 23:47 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 00:17
Çözdüğünüz bulmacadaki 6 boş kareye soldan sağa sırasıyla İ,S,K,E,L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır?

Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam Çözdüğünüz bulmacadaki 6 boş kareye soldan sağa sırasıyla İ,S,K,E,L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Çözdüğünüz bulmacadaki 6 boş kareye soldan sağa sırasıyla İ,S,K,E,L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

Çözdüğünüz bulmacadaki 6 boş kareye soldan sağa sırasıyla İ,S,K,E,L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır?

CEVAP: geminin sol yanı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çözdüğünüz bulmacadaki 6 boş kareye soldan sağa sırasıyla İ,S,K,E,L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN