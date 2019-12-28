Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam Çözdüğünüz bulmacadaki 6 boş kareye soldan sağa sırasıyla İ,S,K,E,L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Çözdüğünüz bulmacadaki 6 boş kareye soldan sağa sırasıyla İ,S,K,E,L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

Çözdüğünüz bulmacadaki 6 boş kareye soldan sağa sırasıyla İ,S,K,E,L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa bulmacada hangi soru sorulmaktadır?

CEVAP: geminin sol yanı