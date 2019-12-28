Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?

A- I. BAYEZIT (CEVAP)

B- I. MURAD

C- I.SELİM

D-I.AHMED