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, , , , , hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?

Türkiye’nin en çok sevilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve , , , , , hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 22:14 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 22:24
Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?

Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?

A- I. BAYEZIT (CEVAP)

B- I. MURAD

C- I.SELİM

D-I.AHMED

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