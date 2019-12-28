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seçilen kimdir?

Türkiye’nin en çok sevilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve seçilen kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 23:16 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 23:17
Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?

Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?

B- Lionel Messi (cevap)

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Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?
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