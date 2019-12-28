Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?

B- Lionel Messi (cevap)