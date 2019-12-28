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Türkiye’nin en çok sevilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, ? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 22:36
Hangi adla anılan bir Osmanlı padişahı yoktur?

Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam Hangi adla anılan bir Osmanlı padişahı yoktur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi adla anılan bir Osmanlı padişahı yoktur? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

Hangi adla anılan bir Osmanlı padişahı yoktur?

B- IV Selim (cevap)

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Hangi adla anılan bir Osmanlı padişahı yoktur?
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