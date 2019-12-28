Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam Hangi adla anılan bir Osmanlı padişahı yoktur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi adla anılan bir Osmanlı padişahı yoktur? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

Hangi adla anılan bir Osmanlı padişahı yoktur?

B- IV Selim (cevap)