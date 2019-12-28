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diğerlerinden daha önce doğmuştur?

Türkiye’nin en çok sevilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve diğerlerinden daha önce doğmuştur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Hangi ünlü yazar diğerlerinden daha önce doğmuştur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 21:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 21:13
Hangi ünlü yazar diğerlerinden daha önce doğmuştur?

Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi ünlü yazar diğerlerinden daha önce doğmuştur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi ünlü yazar diğerlerinden daha önce doğmuştur? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

C- NAMIK KEMAL (CEVAP)

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Hangi ünlü yazar diğerlerinden daha önce doğmuştur?
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