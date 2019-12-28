Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi ünlü yazar diğerlerinden daha önce doğmuştur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi ünlü yazar diğerlerinden daha önce doğmuştur? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

C- NAMIK KEMAL (CEVAP)