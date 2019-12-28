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filmi konusu nedir? İşte başrollerinde Sam Huntington'un olduğu konusu ve oyuncuları

filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu gece ekranlarında yayınlanacak olan yapım konu olarak Ünlü hacker Drew Reynolds’un yaşadıklarını anlatıyor. Başrollerinde Sam Huntington, Katie McGrath, Christian Hillborg gibi isimlerin bulunduğu film vizyondaki süresince oldukça beğenilmişti. Peki, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte İşe Yaramaz filmi ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 18:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 18:09
İşe Yaramazlar filmi konusu nedir? İşte başrollerinde Sam Huntington'un olduğu İşe Yaramazlar filmi konusu ve oyuncuları

İşe Yaramazlar filmi oyuncuları ve konusu bu gece televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından merak konusu haline geldi. 2015 yılında yapımı tamamlanmış ve sinema gösterimine girmiş film izleyenleri tarafından oldukça beğenilmişti. Yönetmen koltuğunda Tony Bui'nin oturduğu yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, İşe Yaramazlar filmi konusu nedir? İşte Show TV ekranlarında yayınlanacak olan İşe Yaramazlar filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylar…

İŞE YARAMAZLAR FİLMİ KONUSU

Ünlü hacker Drew Reynolds, uzun uğraşlar sonucu CIA tarafından yakalanır. CIA, Drew'in yeteneklerinden faydalanmak istemektedir ve ona bir anlaşma sunar. Ya kendileri için ajanlık yapacaktır ya da hayatının geri kalanını dört duvar arasında geçirecektir. Kendi ekibini kurmak şartıyla teklifi kabul eden Drew ve arkadaşlarını eğlenceli ve aksiyon dolu saatler beklemektedir.

İŞE YARAMAZLAR FİLMİ OYUNCULARI

Sam Huntington
Katie McGrath
Christian Hillborg
Jack Kesy
Kevin Dillon
James Caan

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