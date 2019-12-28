Kim Milyoner Olmak İster’de 'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?' sorusu damga vurdu! Şıklardan Sabri Sarıoğlu…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster 855. bölümüyle dün yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada ise 'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?'' sorusu damga vurdu. Yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 12'si Sabri Sarıoğlu'nu işaretledi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?' sorusu soruldu.

Yarışmacı seyirci jokerini kullandı ve seyircilerin yüzde 12'si D şıkkındaki Sabri Sarıoğlu'nu işaretledi. Cevap ise B şıkkı olan Lionel Messi'ydi.

SABRİ SARIOĞLU KİMDİR?

Sabri Sarıoğlu 26 Temmuz 1984'te Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. 1995-1999 yılları arasında, amatör klüplerde top koşturduktan sonra, 1999 yılında, Galatasaray alt yapısına ve A2 takımına katıldı. Alt yapıda geçirdiği yıllardan sonra, ilk kez 2001-2002 sezonunda, teknik direktör Lucescu tarafından A takımına çağrıldı, fakat kadrodaki yerini sağlamlaştırması, Fatih Terim sayesinde, bir sonraki sezonda gerçekleşti.

Sabri Sarıoğlu Galatasaray forması altında çıktığı 100. maçta, 10 Aralık 2006 tarihinde Bursaspor'a attığı gol unutulmazlar arasına girdi. Kendi ceza sahasından, karşı kaleye sürdüğü topu filelerle buluşturması, genç yeteneğin ününü pekiştirdi.

2006–2007 sezonundaki Liverpool–Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçında performansıyla büyük ilgi gördü. Hızı, ortaları, top kapışı ve asisti ile övgüler alan Sarıoğlu, İspanyol ve İngilizler'in beğenisini kazandı. Daha sonra oynadığı lig maçlarında çıtasını yükseltmeyi başaran oyuncu, kendisini geliştirdi. Galatasaray forması giyen Sarıoğlu, takımına uzun süredir özlediği nitelikteki golünü Kayseri – Erciyes maçında kazandırdı.

Türkiye'nin Yunanistan'ı 4-1'lik sonuç ile yendiği maçta ülkemizin attığı ilk golde Tuncay Şanlı'ya yaptığı asist ile hayranlık uyandırdı

Uzak mesafeden sert şutlu gol atma yeteneğiyle adından söz ettiren oyuncu, güçlü fiziği ve hızıyla Milli Takım'da kendisine yer buldu. 2000-2001 yılında, 16 Yaş Altı milli takımı ile başlayan milli kariyeri, 2006 yılında Türkiye A Milli Futbol Takımı forması altına girmesi ile devam etti. Milli takımda oynadığı 28 maçta, bir de gol kaydeden başarılı oyuncu, halen Galatasaray ve Türkiye A Milli Takımı formalarını giymekte.

2011-2012 sezonunda teknik direktörlüğe Fatih Terim'in getirilmesi ve takımın 1.kaptanı Arda Turan'ın Atletico Madrid takımına transfer olmasıyla birlikte Galatasaray'ın 1.kaptanı oldu

Sabri Sarıoğlu, 20 Nisan 2010 tarihinde Yağmur Sarıoğlu evlendi, Sarp adında oğlu vardır.