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1993'te '''' unvanını hangisini oynayarak kazanmıştır?

Türkiye’nin en çok sevilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1993'te '''' unvanını hangisini oynayarak kazanmıştır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki, Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te ''uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi'' unvanını hangisini oynayarak kazanmıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 22:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 22:43
Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te ''uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi'' unvanını hangisini oynayarak kazanmıştır?

Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te ''uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi'' unvanını hangisini oynayarak kazanmıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te ''uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi'' unvanını hangisini oynayarak kazanmıştır? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te ''uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi'' unvanını hangisini oynayarak kazanmıştır?

A- SUPER MARİO

B- TETRİS (cevap)

C- PRİNCE OF PERSİA

D-PAC-MAN

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