Televizyon ekranlarının en çok takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te ''uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi'' unvanını hangisini oynayarak kazanmıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te ''uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi'' unvanını hangisini oynayarak kazanmıştır? sorunun cevabına erişebilirsiniz…

Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te ''uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi'' unvanını hangisini oynayarak kazanmıştır?

A- SUPER MARİO

B- TETRİS (cevap)

C- PRİNCE OF PERSİA

D-PAC-MAN