Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16.bölüm fragmanı yayınlandı. Show Tv ekranlarına gelen dizi yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça sevilmişti. Kuzey ve Yıldız karakterlerinin aşk hikayesinin anlatıldığı dizi, romantik, komedi ve macera türünde. Dizinin yeni bölümü oldukça merak edilirken Cumartesi akşamlarının da vazgeçilmezi oluyor. Peki; Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16.bölüm fragman ve detayları burada!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız'ın çeyiz duasına çıktığı eğlenceli tanıtımda Sefer peşindeki ayıdan kurtulamıyor. Yıldız, Kuzey'in özgür kalması için gerekli belgeleri Çetin'den satın almak için harekete geçiyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 16.BÖLÜM FRAGMAN

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