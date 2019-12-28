Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

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16.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 16.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Yıldız çeyiz duasına çıkacak, eğlenceli anlar yaşanacak. Sefer ise peşindeki ayıdan kurtulamayacak. Dizinin yeni bölüm heyecanı sürerken Yıldız, Kuzey için gerekli belgeleri Çetin’den satın almak için harekete geçecek. Peki; Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? fragman ve detayları!

Giriş Tarihi: 28.12.2019 16:35

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16.bölüm fragmanı yayınlandı. Show Tv ekranlarına gelen dizi yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça sevilmişti. Kuzey ve Yıldız karakterlerinin aşk hikayesinin anlatıldığı dizi, romantik, komedi ve macera türünde. Dizinin yeni bölümü oldukça merak edilirken Cumartesi akşamlarının da vazgeçilmezi oluyor. Peki; Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16.bölüm fragman ve detayları burada!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız'ın çeyiz duasına çıktığı eğlenceli tanıtımda Sefer peşindeki ayıdan kurtulamıyor. Yıldız, Kuzey'in özgür kalması için gerekli belgeleri Çetin'den satın almak için harekete geçiyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 16.BÖLÜM FRAGMAN

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. bölüm ikinci fragmanı izle

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