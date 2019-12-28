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Masterchef Güzide Mercan özel hayatı ile konuşuluyor! İşte Güzide Mercan'ın evi, eşi ve hakkında merak edilenler...

Güzide Mertcan evi ve özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor. Masterchef yarışmasının iddialı yarışmacıları arasında olan ve başarılı yemekleri ile dikkat çeken isim yarışmanın finaline günler kala mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Ekin'in elenmesinin ardından gözler yapılacak olan diğer elemeye çevrildi. Yarışmada heyecan hız kesmeden devam ediyor. Lüks yaşantısı ile gündem olan Masterchef Güzide Mertcan evi, lüks yaşantısı ve eşi Mustafa Mercan halen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte Masterchef Güzide Mercan hakkında tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:22
Masterchef Güzide Mercan özel hayatı ile konuşuluyor! İşte Güzide Mercan'ın evi, eşi ve hakkında merak edilenler...

Masterchef Güzide Mertcan evi ve lüks hayatı ile konuşulmaya devam ediyor. Televizyon ekranlarının en çok izlenen programları arasında yerini alan yarışmada yarı final heyecanı hız kesmeden devam ederken dün akşam Ekin'in elenmesi ile gözler yapılacak olan diğer elemeye çevrildi. Masterchef Güzide Mertcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla binlerce vatandaşın gündeminde yerini aldı. Özellikle programın sıkı takipçileri tarafından araştırma konusu olan genç kadın ile ilgili olarak internet üzerinden Güzide Mercan'ın evi, eşi, yaşı gibi özel hayatıyla ilgili birçok sorgulama yapılıyor. İşte Masterchef yarışmasının iddialı ismi ile ilgili tüm detaylar…

GÜZİDE MERTCAN'IN EVİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Masterchef yarışmasının iddialı isimleri arasında yerini alan genç aşçı ile ilgili araştırmalar finale günler kala programın sıkı takipçileri tarafından yoğunlaştı. Haberimizin devamından Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında gibi soruların cevabını ve hakkında merak edilen her şeyi öğrenebilirsiniz...

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Masterchef Güzide Mercan özel hayatı ile konuşuluyor! İşte Güzide Mercan'ın evi, eşi ve hakkında merak edilenler...
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