Masterchef Güzide Mertcan özel hayatı ile konuşuluyor! İşte Güzide Mertcan'ın evi, eşi ve hakkında merak edilenler...

Masterchef Güzide Mertcan evi ve lüks hayatı ile konuşulmaya devam ediyor. Televizyon ekranlarının en çok izlenen programları arasında yerini alan yarışmada yarı final heyecanı hız kesmeden devam ederken dün akşam Ekin'in elenmesi ile gözler yapılacak olan diğer elemeye çevrildi. Masterchef Güzide Mertcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla binlerce vatandaşın gündeminde yerini aldı. Özellikle programın sıkı takipçileri tarafından araştırma konusu olan genç kadın ile ilgili olarak internet üzerinden Güzide Mercan'ın evi, eşi, yaşı gibi özel hayatıyla ilgili birçok sorgulama yapılıyor. İşte Masterchef yarışmasının iddialı ismi ile ilgili tüm detaylar…

GÜZİDE MERTCAN'IN EVİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Masterchef yarışmasının iddialı isimleri arasında yerini alan genç aşçı ile ilgili araştırmalar finale günler kala programın sıkı takipçileri tarafından yoğunlaştı. Haberimizin devamından Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında gibi soruların cevabını ve hakkında merak edilen her şeyi öğrenebilirsiniz...