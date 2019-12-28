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’te elenen isim kim oldu? finalistleri kim oldu? Yarı final heyecanı...

Ekranların sevilen yarışma programı 28 Aralık Türkiye finalistleri merak ediliyor. TV8’in ilgiyle takip edilen yarışmasında Güzide, Alican ve Cemre yarı finale kaldı. Bu akşam yarışmacılar arasında 3 oyun oynanacak ve en az puanı alan kişi de yarışmaya veda edecek. 76. bölümde elenen son oynanan oyunun ardından elenen isim Ekin olmuş ve yarı finale çıkan yarışmacılar ise Güzide, Alican ve Cemre olarak kalmıştı. 77. bölümü kaçıran veya bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da 'Masterchef'te kim elendi?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. MasterChef Türkiye eleme oyunlarındaki şefler ve yarışmacılar arasında heyecan artarak devam ediyor. Peki, 28 Aralık isim kim? Haberimizden, sevilen yarışma programının 77. son bölümü hakkında bilgi edinebilir; Masterchef'te bu haftaki finalistleri ve elenen kişinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 21:22 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 21:22
Masterchef’te elenen isim kim oldu? 28 Aralık Masterchef finalistleri kim oldu? Yarı final heyecanı...

Türkiye de Cumartesi akşamı yarı final heyecanı yaşanıyor. Dün akşam yaşanan eleme heyecanında Ekin yarışmaya veda etmişti. 'de bu gece ise yarışmanın üçüncü ve finalistleri belli olacak. Güzide, Alican ve Cemre arasında yarı final heyecanı yaşanmaya başladı. Bu etapta Güzide Mertcan, Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy 3 etaplı bir oyuna tabi tutuluyorlar. Öte yandan vatandaşlar 28 Aralık günü yayınlanacak olan 77. bölümde elenen ismi merak ederek arama motorlarında MasterChef kim elendi? sorusuyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, MasterChef kim elendi ve yarı finalisti kim oldu? İşte ayrıntılar…

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİM OLDU? MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasının 28 Aralık günü yayınlanacak 77. Bölümde elenen yarışmacıyı ve yarı finalistin kim olduğu bilgilerini haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

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Masterchef’te elenen isim kim oldu? 28 Aralık Masterchef finalistleri kim oldu? Yarı final heyecanı...
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