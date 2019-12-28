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27 Aralık açıklandı! Hercai, Arka Sokaklar reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Ferhat İle Şirin yeni bölümüyle ekrana gelmişti. Medya gündemini takip edenler ‘’ 27 Aralık açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dizilerden Hercai’nin sıralaması en çok merak edilenler arasında yer aldı. Geçen hafta Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirveyi kaptı. Totalde Hercai birinci, Arka Sokaklar ikinci oldu. Peki, açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:50
27 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Hercai, Arka Sokaklar reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar ve diğer kanallarda da Ferhat ile Şirin yer aldı. Buna göre ''27 Aralık Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için yarıştı. Özellikle Hercai reytingleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Geçen hafta Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirveyi kaptı. AB Grubunda ise Masterchef Türkiye birinciliğin sahibi olurken Totalde Hercai birinci, Arka Sokaklar ikinci oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Aralık Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, Hercai reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 27 ARALIK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 27 Aralık Ferhat ile Şirin, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarına dair merak edilenler yer alıyor.

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27 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Hercai, Arka Sokaklar reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?
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