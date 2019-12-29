Azize 6.bölümde neler oldu? Azize 7.bölüm fragman yayınlandı mı?

Azize 6.bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgi çekmeyi başarıyor. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan genç kadının aşkını ve mücadelesini anlatan dizinin başrolünü Hande Erçel ve Buğra Gülsoy canlandırıyor. Peki; Azize 7.bölüm fragman yayınlandı mı? Haberimizin içeriğinden Azize 6.bölüm fragmanı izleyebilir, gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

AZİZE 6.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize intikam yolculuğunda aşamayacağı tek engellin Kartal olduğunu anlar. Ne kadar dirense de kalbinin ona doğru aktığını görür. Kartal için de durum aynıdır. İlk kez, birbirlerini tanıma yolunda adım atan Kartal ve Azize; kaçtıkları bu duyguyla da yüzleşmek zorunda kalırlar. Asıl şimdi tüm dengeler değişmiştir.

İskender'in ölümüyle Balkan, kendi yolundaki en büyük engeli kaldırmıştır. Fakat on sekiz yıldır öldü bilinen Zeynep'in eve dönüşü tüm dengeleri değiştirir. Zeynep İskender'in gücüne, Balkan'ın öfkesine, Kartal'ın zekasına sahiptir. Azize için tehlikelerin en büyüğüdür Zeynep…

Adnan'ın Kuzey gerçeğini öğrenmesi, yıllardır ertelenen Yıldız Tuna hesaplaşmasına sebep olur. Bu hesaplaşmanın ağız dalaşıyla kalmayacağı, en az bir kişinin bu kavgadan sağ çıkamayacağı kesindir.

AZİZE 7.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azize 7.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içeriğinde olacaktır.