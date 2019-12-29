Güvercin 6.bölüm fragmanı yayınlandı! Güvercin yeni bölümde neler olacak?

Güvercin 6.bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamı ekranlara gelen dizi kısa sürede oldukça beğenildi. Dizinin yeni bölümünde Zülüf, babasının suçlu olduğuna inanmıyor, işler karışıyor. Bedir ise uzun yıllar sonra tekrar hırsız ve katil damgası yiyecekler. Peki; Güvercin yeni bölümde neler olacak? Güvercin 6.bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜVERCİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zülüf, babasının suçlu oluğuna inanmıyor



Altınların Bedir'in evinde çıkması, Kevsa'nın Bedir'i suçlaması için bulunmaz fırsat olmuştur. Bedir on beş yıl sonra bir kez daha hırsız ve katil damgası yemiştir. Kevsa, Nefise ve Kenan'ı Bedir'in suçlu olamayacağına inandıkları için suçlar. Kasım ve Celil'in ise aklı iyice karışmıştır. İkisinin de kayıp olan altınların buraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikri yoktur ve birbirlerinden şüphelenmektedirler. Zülüf, babasının suçsuz olduğunu söylemesi, kendisini savunması için yalvarsa da Bedir suçlamalar karşısında tek bir söz söylemez. Bedir'in susmasının bir nedeni vardır ve bunu da kimse bilmemektedir. Fakat Bedir'in evine altınları koyan kişi geride tam da istediği gibi aklı karışık, dağılmaya yüz tutmuş, içlerinde binlerce şüphe dolanan bir Kavvi ailesi bırakmıştır.

GÜVERCİN 6.BÖLÜM FRAGMANI

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