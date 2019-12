Hedefteki Adam bu akştam TV'de! Hedefteki Adam konusu ne? İşte oyuncu kadrosu ve konusu...

Hedefteki Adam filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Filmin senaryosu ve hikayesi ise oldukça dikkat çekici. Vizyona giriğinde büyük beğeni toplayan filmin yeniden güneme gelmesiyle birlikte filmseverler de Hedefteki Adam konusu ne sorusnun yanıtını araştırmaya başladı. Öte yandan, Hedefteki Adam oyuncuları ve oyuncu kadrosu da merak edilen konular arasında yerini aldı.

HEDEFTEKİ ADAM KONUSU

"Hedefteki Adam" adlı kod olan Peter Devereaux (Pierce Brosnan), İsviçre'de sakin bir hayat süren ölümcül ve yüksek eğitimli eski bir CIA ajanıdır. Devereaux son bir görev için emekliye ayrıldığı zaman, değerli tanığı Alice Fournier'i (Olga Kurylenko) korumalıdır. Yakında bu görevin eski arkadaşının ve CIA protégé David Mason'un (Luke Bracey) bir hedefi olduğuna işaret ediyor. Ajansta artan bir köstebek şüphesi ile Devereaux'nun güvenebileceği kimse yok, kural yok ve engelli yok. Michael Finch ve Karl Gajdusek'in senaryosuyla Bill Granger'ın en çok satan The November Man kitap serisinin "No Casies Yok" adlı romanına dayanan HEDEFTEKİ ADAM, uluslararası casusluk dünyasında geçen nihai kedi ve fare oyunudur. Yönetmen Roger Donaldson (Banka İşi, Çıkış Yok, Onüç Gün), filmin yapımcısı İrlandalı DreamTime'dan Beau St. Clair ve Das Films'ten Sriram Das.

Senaristliğini de Bill Granger'ın yaptığı November Man, yazarın "There Are No Spies" adlı serisinin 7. kitabının hikayesinden oluşuyor. Yönetmenliğini Roger Donaldson'ın yaptığı November Man'in beyazperde uyarlamasında eski bir CIA ajanının bir görev için bir süreliğine emekliliğini kenara bırakması anlatılıyor. Bir katilin peşine düşen ajanın işi pek de kolay değildir. Zamanla topladığı ipuçlarıyla kendini Rusya'nın teşkilata köstebek soktuğu büyük bir komplonun içinde bulunur.

HEDEFTEKİ ADAM OYUNCU KADROSU

Edgar Simpson: Patrick Kennedy

Myers: Akie Kotabe

Alexa: Amila Terzimehic

Natalia Ulanova: Mediha Musliovic

Denisov: Dragan Marinkovic

Ajan Jones: Ben Willens

Fderov's Chief of Staff: Milos Timotijevic

Lucy: Tara Jevrosimovic

Sırp Hacker: Milutin Milosevic

Young Attractive Woman: Nina Jankovic